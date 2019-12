Gegenstände auf der Autobahn 8 beschädigen neun Fahrzeuge

Bergkirchen (dpa/lby) – Eine heruntergefallene Bierbank und eine Sackkarre haben auf der Autobahn 8 neun Autos beschädigt. Die Gegenstände seien am Donnerstagabend von einem Anhänger oder Gepäckträger gefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Dunkelheit erkannten mehrere nachfolgende Fahrzeuge die Gegenstände bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) zu spät und fuhren darüber. Insgesamt neun Autos wurden an den Reifen oder den Unterböden beschädigt – zwei so stark, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer, der die Gegenstände verloren hatte.