Gegensprechanlage des Landratsamtes bearbeitet: Polizei fahndet öffentlich nach Täter

Die Polizei in Sachsen führt aktuell eine Öffentlichkeitsfahndung gegen einen unbekannten Täter wegen Sachbeschädigung in Plauen. Der Vorfall hat sich bereits am 14. März ereignet. In den frühen Morgenstunden (gegen 5:45 Uhr) soll der Unbekannte

mit einem Hammer auf die Gegensprechanlage am Plauener Landratsamt eingeschlagen haben. Danach hätte er noch die Zugangsanlage des Parkhauses an der Rädelstraße beschädigt. Insgesamt 10 Tausend Euro Sachschaden sind dabei entstanden.

Wer am 14. März etwas beobachtet hat oder Angaben zur Identität des Unbekannten machen kann, soll sich telefonisch (0375 428 4480) bei der Kriminalpolizei melden. Den Kontakt findet ihr auf unserer Website.