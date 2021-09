Gegen Verkehrssünder: Hofer SPD-Stadtratsfraktion stellt Antrag auf feste Blitzer

Die Stadt Hof braucht feste Blitzer auf den Straßen! – Das sieht zumindest die SPD-Stadtratsfraktion so und stellt deshalb einen Antrag bei Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Demnach soll die Stadt in den Haushalt 2022 Mittel aufnehmen, um dauerhafte Geschwindigkeitsmessanlagen installieren zu können. Unter anderem sieht die SPD-Stadtratsfraktion Bedarf auf der B2 am Studentenberg, der Ascher Straße oder der Eppenreuther Straße. Die festen Blitzer sollen dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.