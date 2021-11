Gegen trockene Hände: Biologische Desinfektion in Wunsiedel

Egal wo wir hinkommen, an so gut wie jeder Ecke steht ein Desinfektionsspender. Manche beklagen sich jetzt durch das häufige Desinfizieren über trockene Hände. Für diese Menschen hat die Firma Biofluid eine Lösung. Sie stellt in Wunsiedel biologisch abbaubares Desinfektionsmittel her. Das ist unschädlich für die Haut und deshalb besonders gut für trockene Hände geeignet. Außerdem ist es möglich große Veranstaltungs- und Büroräume in maximal einer Viertelstunde zu desinfizieren. Möglich macht das ein spezieller Vernebler, der Trockennebel im Raum verteilt.