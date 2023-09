Gegen Schleuserkriminalität: Faeser ordnet flexible Schwerpunktkontrollen an

Im Kampf gegen Schleuserkriminalität hat Bundesinnenministerin Faeser verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien angekündigt. Konkret hat sie nun flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten angeordnet. Dazu sollen 1000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei geschaffen werden. Die Kontrollen sollen aber so wenig Einfluss wie möglich auf Pendler und Händler haben. Das betrifft uns in der Region ja zum Beispiel, wenn wir kurz zum Tanken oder Einkaufen über die Grenze bei Selb fahren. Morgen möchte Faeser das Vorhaben auf Europa-Ebene einbringen, wenn sich die EU-Innenminister in Brüssel treffen.