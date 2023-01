Gegen Rassismus und Diskriminierung: Lesung am Hofer Schiller-Gymnasium

Morgen zeigt er dann mit vielen Altstars des deutschen Eishockeys aktiv, wie sich die Theorie in die sportliche Praxis umsetzen lässt. Beim Spiel treten zugunsten der Hofer Schutzhöhle Spieler wie Cory Holen oder David Hördler an. Spielbeginn am Hofer Eisteich ist morgen um 14 Uhr 30.

Auf dem Stundenplan des Hofer Schiller-Gymnasiums steht heute nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch, sondern auch Inklusion. Im Vorfeld des 7. Hofer „Winter-Classic“-Eishockeyspiels am morgigen Samstag, die Schule schon heute Schauplatz für Workshops und eine Lesung zu diesem Themenbereich. Die hält Martin Hyun, ab. Er ist Vorsitzender vom gemeinnützigen internationalen Netzwerk „Hockey is Diversity“ und diskutiert nach der Lesung unter dem Motto „Schule ohne Rassismus“ mit den 9. Klassen.

