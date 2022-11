Gegen Pläne der Bundesregierung: Friedrich und Schöffel setzen sich für Biogasanlagen ein

In der aktuellen Energiekrise werden Biogas- und Solaranlagen zur Stromerzeugung immer wichtiger. Für die Strompreisbremse sollen Betreiber aber rückwirkend ab März einen Teil ihrer Gewinne abgeben – so der Plan der Bundesregierung. Das war nun auch Thema bei einem Runden Tisch mit Biogasbetreibern aus Hof und Wunsiedel in Gattendorf. Dazu eingeladen haben der hochfränkische CSU-Bundestags abgeordnete Hans-Peter Friedrich und der agrarpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Martin Schöffel. Das Ergebnis der Runde: Die Pläne der Bunderegierung würden in den Biogasanlagen das AUS für die Stromproduktion bedeuten. Die Landwirte hätten selbst schon genug zu kämpfen mit den Preissteigerungen in den vergangenen Monaten, so die CSU-Politiker in einer aktuellen Mitteilung. Die Union will sich deswegen in Berlin dafür einsetzen, dass Biogasanlagen aus den Plänen der Regierung herausgenommen werden.

Foto: Unser Bild zeigt eine Biogasanlage in Marktredwitz