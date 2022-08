Gegen Personalmangel in Kitas: Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk bietet Fernlehrgang an

Ob im Gesundheitssektor, in der Gastronomie oder im sozialen Bereich – überall fehlt es gerade an Personal. Um etwas gegen den Personalmangel in Kitas und Kindergärten zu tun, bietet das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk, das auch eine Geschäftsstelle in Hof hat, einen Fernlehrgang an. Darin sollen die Teilnehmenden innerhalb eines Jahres auf die Kinderpflege-Prüfung in Bayern vorbereitet werden. Der Fernlehrgang richtet sich vor allem an Berufstätige, die sich nebenher weiterbilden wollen. Neben einer Selbstlernphase stehen auch 25 Präsenztage an.