Gegen Lehrermangel: 3000 Euro als Prämie für die Region

Wer Schulkinder hat, der kennt die Problematik, dass öfter mal Lehrer ausfallen und ganze Fächer schon gar nicht mehr unterrichtet werden. Oder: Schüler sollen sich selbstständig mit ihren Schulbüchern und dem Stoff darin beschäftigen. Gerade im Raum Hof und Wunsiedel ja ein Thema.

Das Bayerische Kultusministerium will mit einer Regionalprämie nun Lehrer in Regionen mit Lehrermangel locken. Auch aus anderen Bundesländern. 3000 Euro bekommen die Bewerber dann dafür. Insbesondere das Hofer Land bräuchte Lehrer für alle Schulformen: Also Grund-, Mittel-, Förder- und Realschulen sowie das Gymnasium. Die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth gehören aber auch zu den Kreisen, in denen die Regionalprämie greift.

Ob eine einmalige Zahlung von 3000 Euro ausreicht, um jemanden zum Umzug in eine völlig andere Gegend zu bewegen, bleibt natürlich abzuwarten. Bewerben können sich die Lehrkräfte bereits fürs kommende Schuljahr 2023/24