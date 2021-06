Gegen Leerstand: Marktredwitz startet Schaufenster-Aktion

In Marktredwitz gibt es einige leerstehende Geschäftsräume. Um dafür Mieter zu finden hat die Stadt jetzt ein Projekt gestartet. Eigentümer können ihre leeren Schaufenster schöner gestalten, um Mieter zu finden. Spezielle Folien in den Schaufenstern zeigen, wie zum Beispiel ein Café, ein Blumenladen oder ein Hundesalon in den Räumen aussehen könnten. Die Stadt Marktredwitz will außerdem in Zukunft regelmäßig ein „Objekt des Monats“ vorstellen. So will Innenstadt-Koordinatorin Theresa Grüner die Leerstände in der Stadt reduzieren.