Gegen Leerstände: Sanierungsberatung für Interessierte

In der Euroherz-Region gibt es viele Gebäude die leer stehen. Eine Sanierungsberatung soll dagegen helfen. Wer in Zukunft ein großes Bauvorhaben hat, bekommt zum Beispiel in Hochfranken Gutscheine für eine Sanierungserstberatung. Darauf weist das Leerstandsmanagement in den Landkreisen Wunsiedel und Hof hin. Die Beratung soll Infos über eine erste Kosteneinschätzung geben und zur Sanierung alter Gebäude anregen. Fördergelder gibt’s dafür vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Erst vergangene Woche hat Wirtschaftsminister Aiwanger einen Förderbescheid für das Regionalmanagement im Landkreis Wunsiedel übergeben.