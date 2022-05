Gegen lange Wartezeiten: Neuer Oberarzt für die Sportklinik am Klinikum Fichtelgebirge

Mit den Selber Wölfen in der DEL 2, der Spielvereinigung Bayern Hof in der Bayernliga und zahlreichen anderen Vereinen, hat die Region sportlich viel zu bieten. Sportler verletzen sich aber auch ab und zu. Dann braucht es eine professionelle und schnelle Behandlung.

Dafür gibt es zum Beispiel die Sportklinik im Klinikum Fichtelgebirge. Die Sportklinikum hat nun ärztlichen Zuwachs bekommen. Oberarzt Patrick Fehrenbach verstärkt das Team. Am Standort Marktredwitz soll der Sportmediziner für Entlastung im Personal sorgen und somit auch die Wartezeiten der Patienten verkürzen. Fehrenbachs Schwerpunkte sind die Gelenkchirurgie und -rekonstruktion. Zudem wird er als Experte auch Operationen durchführen.