Gegen Höllentalbahn-Reaktivierung: Petition geht kommende Woche an den Landtag

Das Einzige, was im Höllental etwas lauter ist, ist das Rauschen der Selbitz, die hier durchs Tal fließt. Wer Ruhe und Natur sucht, der findet sie auf jeden Fall dort. Doch das könnte mit der Höllentalbahn ein Ende haben, sollte die stillgelegte Bahnstrecke tatsächlich wieder in Betrieb gehen. Das Bündnis Höllental und der zugehörige Verein zur Erhaltung des Höllentals kämpfen bekanntermaßen gegen eine mögliche Reaktivierung der Strecke. Über 2300 Unterschriften gegen die Wiederbelebung der Höllentalbahn hat das Bündnis gesammelt. Nachdem die Übergabe der Petition krankheitsbedingt ausgefallen ist, steht kommende Woche ein neuer Termin an: Am Dienstag soll die Petition an den Bayerischen Landtag gehen. Landtagsvizepräsident Karl Freller und weitere Vertreter des Landtags sollen entgegennehmen, teilt Christian Keil vom Verein zur Erhaltung des Höllentals mit.

Zum Hintergrund: Die Bahn hatte im vergangenen Sommer die Reaktivierung stillgelegter Strecken in Deutschland ins Auge gefasst. Auf der Liste befand sich überraschenderweise auch die Höllentalbahn. Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Bahnverkehr zwischen Marxgrün und Blankenstein in Thüringen eingestellt worden. Durch die Besatzungsgebiete gab es keinen grenzübergreifenden Zugverkehr mehr. Eine Reaktivierung würde vor allem einem Unternehmen in Blankenstein zu Gute kommen. Das könnte seine Güter dann auf die Schiene statt auf die Straße verlegen.