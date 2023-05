Gegen Heizungspläne der Ampelregierung: Unterschriftenaktion der CSU in Selb

Die Ampelregierung diskutiert nach wie vor über das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen. Scharfe Kritik kommt in diesen Tagen von der Union. Auch der CSU-Ortsverband Selb und der -Kreisverband Wunsiedel sprechen sich gegen die Pläne der Bundesregierung aus. Um ihren Standpunkt deutlich zu machen, sammelt die CSU heute Unterschriften in Selb. Der Info-Stand steht von 09:30 Uhr bis 13 Uhr am EDEKA-Parkplatz in der Unterweißenbacher Straße.

Die Heizungspläne der Ampelregierung seien ein massiver Eingriff ins Eigentum und drohen viele Menschen zu überfordern. So der Kulmbach-Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel in einer aktuellen Mitteilung. Mit der Unterschriftenaktion möchte die CSU ein starkes Zeichen aus Bayern setzen: Sie steht weiter zur Holznutzung. Waldholz sei ein CO2-neutraler Rohstoff, der auch in Zukunft mehr Verwendung finden soll, heißt es. Die CSU im Landkreis Wunsiedel möchte sich dafür einsetzen, dass Heizen umweltfreundlicher wird, aber bezahlbar bleibt.