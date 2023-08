Gegen Gleichgültigkeit: Hofer Netzwerk für die Ukraine stellt sich vor

oder per Mail an

Zur ersten Veranstaltung am Mittwoch kommt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann in die Freiheitshalle. Dafür könnt ihr euch jetzt anmelden. Den Kontakt findet ihr auf euroherz.de

Noch immer machen sich regelmäßig Hilfstransporte auf den Weg in die Ukraine, bei vielen von uns ist das aber aus dem Blickfeld geraten. Mehrere Hofer Hilfsorganisationen haben sich jetzt zusammengetan und das Hofer Netzwerk für die Ukraine gegründet. Sie haben die über 1.500 Geflüchteten in Hof nicht vergessen und wollen ankämpfen gegen Gleichgültigkeit und Mutlosigkeit. Gisela Strunz von der Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung:

Das könnte Sie auch interessieren

Highlight auf dem Volksfest: Drohnenshow am Abend

Heute steht auf dem Hofer Volksfest ein Highlight an: Es wird eine Drohnenshow über dem Theater und der Freiheitshalle geben. Es ist (…)

Zehn Tage feiern: Hofer Volksfest beginnt

Lange haben die Hofer darauf hingefiebert: Das Hofer Volksfest startet am Abend; zehn Tage lang könnt ihr auf dem Festplatz rund um die (…)

Auto gegen LKW: Schon wieder Unfall an Hofer Kreuzung

Schon wieder hat es an diesem Morgen an der Kreuzung in Hof gekracht, die ja schon am Wochenende Unfallschwerpunkt war. Es kam mehrfach (…)

Hofer Problem-Kreuzung?: Mehrere Unfälle übers Wochenende

An einer Hofer Kreuzung hat es am Wochenende mehrere Zusammenstöße gegeben – offensichtlich, weil die Vorfahrtsregelung nicht so (…)

CSU-Ortsverband Hof Leimitz-Jägersruh: Ortsbegehung in Leimitz

Bei einem Bürgerstammtisch haben die Bürger im Hofer Ortsteil Leimitz Maßnahmen gefordert. Der Bauhof hat schon einen Großteil der (…)

Vermutlich Brandstiftung: Feuer in Hofer Pakethalle

Am Abend konntet ihr jede Menge Sirenen in Hof hören. Feuerwehr und Polizei mussten zu einem Brand in einer alten Pakethalle ausrücken. (…)