Gegen Gewalt an Frauen: Orange Days in Selb

Orange the World – Stand up for Women! – Unter diesem Motto laufen aktuell die sogenannten Orange Days – Das ist eine weltweite Kampagne, die auf Gewalt und Benachteiligung von Frauen aufmerksam macht. In diesem Zusammenhang leuchten auch die beiden Kannen am Ortseingang der Stadt Selb orange. Organisiert hat das der Soroptimist Club Luisenburg/Bad Alexandersbad. Die Kampagne läuft noch bis zum 10. Dezember – dem internationalen Tag der Menschenrechte. Welche Aktionen im Fichtelgebirge noch geplant sind, findet ihr unten.

Mehr Informationen über die Orange Days finden Sie im InfoPoint im Laden des Vereins SelbKultur am Marktplatz 1, auf der Homepage des SI-Clubs unter www.clubluisenburg.soroptimist.de sowie auf Facebook und Instagram. Der InfoPoint informiert darüber hinaus auch über Kontaktadressen/-telefonnummern, an die sich Gewaltopfer wenden können, zusammengestellt vom Verein „Hilfe für Frauen in Not“ in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle Marktredwitz