Gegen Entscheidung des Amtsveterinärs: Tierheim in Wunsiedel gibt Welpen nicht raus

Es passiert leider immer wieder: Junge Hundewelpen, die Händler illegal durch die Welt fahren. Mitte März hat die Grenzpolizei so einen Transport auf der B303 bei Schirnding gestoppt. Die Welpen kamen in verschiedene Tierheime, auch nach Wunsiedel. Anfang des Monats sollten 15 von ihnen wieder zurück zu ihrer Besitzerin nach Tschechien. Das hat der Amtsveterinär entschieden. Das Tierheim hat die Herausgabe der Welpen aber verweigert. Der Deutsche Tierschutzbund kritisiert die Entscheidung der Behörden in einer Mitteilung scharf. Auf diese Weise unterstütze man illegalen Tierhandel, statt ihn zu bekämpfen. Der Tierschutzverein Wunsiedel will jetzt mit einem Fachgutachten belegen, dass die Welpen für einen Transport zu jung waren. In den Ausweisen ist ein Alter von 15 Wochen angegeben. Sieben der 48 Welpen sind bereits gestorben. Insgesamt sind über 25.000 Euro an Kosten entstanden.