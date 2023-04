Gegen Engpässe bei Arzneimitteln: Kritik an Gesetzentwurf der Bundesregierung

Wer krank ist und sich in der Apotheke Medikamente holen will, geht aktuell oft leer aus. Überall fehlen wichtige Arzneimittel wie Ibuprofen, Paracetamol und Antibiotika. Um die Situation zu verbessern, hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach kürzlich einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt. Er will vor allem die Preisregeln bei Kindermedikamenten und Antibiotika lockern. Aber, was sagen denn die oberfränkischen Apotheker zu dem Gesetzentwurf?

Hans-Peter Hubmann aus Kulmbach ist stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands. Er rechnet nicht damit, dass sich die Engpasssituation deutlich entspannen wird. Im Gegenteil: Hubmann meint, wir werden wohl noch drei bis vier Jahre mit den Lieferengpässen zu kämpfen haben. Kritik kommt auch vom Bayreuther Apotheker Dennis Stefan. Lauterbach will ja auch, dass die Arzneimittel wieder vermehrt in Europa, anstatt in China und Indien produziert werden. Dadurch würden aber die Produktionskosten steigen und damit müssten wir für Medikamente künftig auch mehr bezahlen, so Dennis Stefan.