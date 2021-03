Eigentlich steht die Stadt Hof an der Spitze der Inzidenzwerte – das Vogtland liegt im bundesweiten Ranking des Robert Koch (…)

Schulwechsel: Anmeldungen für Oberschulen und Gymnasien in Plauen

Eigentlich ist eine Klingel an der Tür nichts Besonderes – in der Corona-Pandemie ist das für Rathäuser aber ein Gewinn, denn (…)

Plauen: Neues Impfzentrum gegen hohe Inzidenzen

Mehr Impfungen in kürzerer Zeit – das ist ab heute in Plauen möglich. Das neue und damit zweite Impfzentrum der Stadt in der (…)