Gegen den Ukraine-Krieg: Friedenskonzert in der Hofer Freiheitshalle

Bei der Veranstaltung „Sound of Peace“ haben vergangenen Sonntag in Berlin tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Neben Friedensbekundungen haben zahlreiche Künstler mit Musik ihre Solidarität mit den Betroffenen ausgedrückt. Auch Hof setzt ein musikalisches Zeichen für den Frieden. Heute Abend (19.30 Uhr) geben die Hofer Symphoniker gemeinsam mit dem Theater Hof ein Friedenskonzert in der Freiheitshalle. Dabei spielen unter anderem das Jugendsymphonieorchester und das Symphonische Blasorchester Hof klassische Werke mit einer Friedensbotschaft. Das Friedenskonzert soll aber nicht nur den Ukraine-Krieg ansprechen, erklärt die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Der Eintritt ist frei. Ihr habt jedoch die Möglichkeit zu spenden. Den Erlös erhalten die Geflüchteten in der Stadt Hof. Karten gibt es bei den Hofer Symphonikern oder an der Abendkasse.