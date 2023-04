Gegen den Krieg in der Ukraine: Ostermarsch in Hof

Seit mehr als einem Jahr herrscht bereits Krieg in der Ukraine. Der diesjährige Ostermarsch in Hof steht deshalb im Zeichen des Friedens. Die Verantwortlichen fordern eine sofortige Waffenruhe und ernsthafte diplomatische Anstrengungen der Bundesregierung. Statt in Rüstung zu investieren, solle das Geld lieber in die Bereiche Gesundheit, Bildung und den Ausbau der erneuerbaren Energien fließen. Die Auftaktkundgebung findet um 11 Uhr vor der Marienkirche statt. Anschließend führt ein Demonstrationszug zum Wittelsbacher Park, wo es vor dem Denkmal „Sämann des Krieges“ zu einer Abschlusskundgebung kommen wird.