Gegen den Klimawandel: Fridays For Future demonstriert in Hof

Sie wollen dass Politik und Gesellschaft mehr gegen den Klimawandel tun. In Hof gab es heute eine Demonstration von Fridays For Future. Vom Hofer Rathaus aus sind die Klimaschützer durch die Innenstadt zum Kugelbrunnen gelaufen. Dort hat es dann eine Kundgebung gegeben. Die Polizei spricht von zirka 70 Demonstranten. Die Botschaft von Fridays For Future kommt laut Mitorganisator Elias Westerhoff bei den Menschen aber nicht komplett an.

Neben den Klimademos ist auch eine Müllsammelaktion geplant. Nach der Demo am Kugelbrunnen hat es noch ein offenes Treffen der neu gegründeten „Parents For Future“ gegeben.