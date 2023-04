Gegen das Vergessen: Symposium zum Gedenken an jüdische Opfer des NS-Regimes in Wunsiedel

Die Zeit des Nationalsozialismus ist lange her – die Opfer des NS-Regimes sollen aber nicht vergessen werden. Der Landkreis Wunsiedel veranstaltet deswegen heute ein Symposium zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Fichtelgebirge. Dazu kommen Referenten aus ganz Oberfranken. In verschiedenen Vorträgen soll es unter anderem um das Leben jüdischer Menschen in Selb und Marktredwitz gehen. Das Symposium startet um 14 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Wunsiedel.

Um Anmeldung wird gebeten, unter: verwaltung@fichtelgebirgsmuseum.de oder unter 09232 2032.