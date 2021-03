Gegen Cyberkriminalität: Mobiles Forensik-Labor für oberfränkische Polizei

Das Polizeipräsidium Oberfranken hat erst diese Woche ihre aktuelle Kriminalstatistik vorgestellt: Sie zeigt, dass viele Straftaten mittlerweile im Internet stattfinden. Leider ist da auch Kinderpornografie ein Thema, die in Whatsapp-Gruppen verbreitet wird. Die sogenannte Cyberkriminalität will die oberfränkische Polizei jetzt mit einem mobilen Forensik-Labor angehen. Das ist im Prinzip ein IT-Labor auf Rädern und kann von den Spezialisten für digitale Forensik in Oberfranken genutzt werden. Digitale Forensik bedeutet nichts anderes als Spurensuche im Netz. Das Spezialfahrzeug beinhaltet drei Arbeitsplätze, ist hoch technisiert und kann teilweise tagelang autark arbeiten. Die Ermittler könnten zum Beispiel bei einem Cyberangriff auf ein Unternehmen mit dem Fahrzeug zum Tatort ausrücken und dort digitale Spuren aber auch klassische Tatortspuren sichern und auswerten. Das Polizeipräsidium Oberfranken ist damit der erste Polizeiverband in Deutschland, der ein solches Hightech-Fahrzeug zur Aufklärung von Cyberkriminalität nutzt – und probt das Ganze stellvertretend für die ganze bayerische Polizei. Finanziert hat das das Bayerische Innenministerium.