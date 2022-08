Gegen Corona: Neues Impfzentrum in Hof eröffnet

Wenn ihr euch im Hofer Land gegen Corona impfen lassen wollt, dann ist der Hausarzt oder das Impfzentrum in Helmbrechts eine mögliche Anlaufstelle. Ab sofort hat auch ein neues Impfzentrum in Hof geöffnet. Das MVZ Hochfranken bietet in seinen Räumlichkeiten täglich von 8 bis 12 Uhr Corona-Impfungen an. Dr. Firas Khoury vom MVZ:

In diesem Fall ist auch geplant bei Bedarf die Öffnungszeiten auszuweiten. Durch die jüngste Corona-Welle sei die Nachfrage insbesondere bei über 70-Jährigen nach der zweiten Auffrischungsimpfung gestiegen, so Khoury.