Gegen Corona: Impfungen ohne Priorisierung und Termin

Ab heute darf sich jeder, der möchte, in den bayerischen Impfzentren impfen lassen. Die Priorisierung ist aufgehoben. Die Reihenfolge ist nun also abhängig vom Registrierungszeitpunkt. Für alle Bürger im Freistaat Sachsen und somit im Vogtland gibt es außerdem ab heute Nachmittag (14 Uhr) die Möglichkeit, sich ohne Termin im Impfzentrum impfen zu lassen. Bis vorerst 7. Juli gilt das Angebot zunächst für Personen ab 40 Jahren für den Impfstoff vom Hersteller AstraZeneca. Danach sollen alle Impfwilligen ab 14 Jahren mit Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson an der Reihe sein. Es wird empfohlen, sich trotzdem vorher anzumelden. Das vermeidet lange Wartezeiten. Spontane Impfungen könnt ihr euch täglich ab 14 Uhr bis zum Ende der Öffnungszeiten des jeweiligen Impfzentrums abholen. Mehr Infos findet ihr hier:

Impftermin buchen unter: sachsen.impfterminvergabe.de

oder telefonisch unter: 0800 – 0899089 (montags bis sonntags 8-20 Uhr)

Achtung!: Impfung ohne Termin nicht im temporären Impfzentrum Grimma möglich.