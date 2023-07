Gegen Baum gekracht: Frau schwer verletzt, Hund stirbt

Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zwischen Tauperlitz und Kautendorf gekommen. Eine Frau ist mit ihrem Auto in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen und frontal in einen Baum gekracht, berichtet das Nachrichtenportal NEWS5. Die Feuerwehr musste die Frau befreien, weil sie im Wagen eingeklemmt war. Schwer verletzt ging es für sie ins Krankenhaus.

Für ihren Hund konnte eine Tierärztin dagegen nichts mehr tun. Das Tier starb trotz aller Rettungsversuche noch an der Unfallstelle.