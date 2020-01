Gegen Badeunfälle im Alter: Schwimmkurse für Senioren in Münchberg

Im vergangenen Sommer sind zwei Menschen über 77 Jahre in der Euroherz-Region beim Baden ertrunken. Und das ist kein Zufall. Denn besonders ältere Menschen sind gefährdet, wie aus Zahlen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hervorgeht. Die bietet deshalb spezielle Schwimmkurse für Senioren an, die zeigen, wie sie sich sicher im Wasser verhalten können, damit möglichst keine Badeunfälle passieren.

Der Lehrstuhl für Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports an der Universität Bayreuth begleitet das Projekt wissenschaftlich. Das Bayerische Gesundheitsministerium unterstützt es mit rund 200 000 Euro. In diesem Jahr soll es mindestens 16 Kurse in Bayern geben, darunter auch in Münchberg.