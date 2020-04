Gegen Ausgangsbeschränkungen verstoßen: Corona-Party in Arzberg

Zwar hat die Polizei nochmal dazu appelliert hat, auch über die Feiertage zu Hause zu bleiben, haben dennoch einige Menschen in der Region gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Die Polizei Marktredwitz und Selb haben am gestrigen Karfreitag 24 Verstöße festgestellt. In Arzberg etwa haben sie eine Coronaparty unterbinden müssen. Der 52-jährige Gastgeber hat sich dabei uneinsichtig gezeigt und seine Identität nicht heausgegeben. Das hat ihm eine zusätzliche Anzeige wegen falscher Namensangabe eingebacht. Auch in Hof ist es in dieser Woche zu einer Corona-Party gekommen. In der Ossecker Straße haben sich vier Personen getroffen und dabei auch Dorgen konsumiert. Außerdem haben die Polizei-Beamten eine Waffe entdeckt. Die Personen bekommen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die bestehende Ausgangsbeschränkung, das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.