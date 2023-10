Gegen Altersmut: Erneute Streiks im Einzelhandel

Morgen ist Feiertag. Das heißt: Viele gehen heute nochmal einkaufen, um versorgt zu sein. Die Gewerkschaft Ver.di hat aber ausgerechnet heute einen Mega-Streik im Einzelhandel gestartet. In der Mitteilung der Gewerkschaft stehen zum Beispiel die Ikea-Filiale in Fürth, H&M in Bamberg und auch viele Zentrallager von Supermärkten wie Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe. Mit dabei ist auch wieder das Edeka-Zentrallager in Marktredwitz. Ver.di sagt mögliche Lieferschwierigkeiten und Versorgungsengpässe voraus. Die Streiks gehen gegen Altersarmut.

Die gesamte Auflistung der Gewerkschaft Ver.di:

Dazu gehören die Beschäftigten der Edeka Zentralläger in Gochsheim, Landsberg, Marktredwitz, Sachsen bei Ansbach, Schwabach und Straubing, dem Zentrallager von Kaufland in Donnersdorf, den Zentrallägern von Lidl in Graben und Anzing, dem Zentrallager von Rewe in Buttenheim und Eitting sowie dem Zentrallager von Stahlgruber in Sulzbach-Rosenberg. Aufgerufen sind auch die Beschäftigten von Douglas in Erlangen, Nürnberg und Würzburg, der Edeka Filialen in Dillingen und Wemding, GKK Filiale in Nürnberg, h&m Filialen in Ansbach, Augsburg, Bamberg, Donauwörth, Erlangen, Fürth, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Nürnberg, Schwabach, Schweinfurt und Würzburg, Hugendubel in Würzburg, Ikea in Brunnthal, Eching, Fürth, Gersthofen und Würzburg, Kaufland Filialen in Bad Kissingen, Dingolfing, Nürnberg und Schweinfurt, Marktkauf Filialen in Nürnberg, METRO in Neu-Ulm, Nürnberg-Buch und Nürnberg-Eibach, Penny und Rewe Filialen in Mittelfranken, Saturn in Augsburg und Friedberg sowie die ZARA Filialen in Augsburg und Kempten.