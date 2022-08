Geführte Touren und Vorträge: Aktionswochenende im Höllental

Unter dem Motto „Vielfalt Höllental – Naturschutzgebiet anders erleben“ hat der „Verein zur Erhaltung des Höllentals“ am vergangenen Wochenende einen Naturerlebnispfad im Höllental aufgestellt. Um noch weiter über die Tier- und Pflanzenwelt im Höllental zu informieren, veranstaltet der Verein an diesem Wochenende außerdem ein Aktionswochenende im Höllental. Neben verschiedenen geführten Touren werden heute und morgen jeweils von 10 bis 16 Uhr auch Kinderbastelaktionen am Teufelssteg angeboten.

Programm am Aktionswochenende:

Samstag, 27. August

09:30 Uhr – Offizielle Eröffnung am Wanderparkplatz in Hölle

10 Uhr – „Von der Eiszeit bis zum Klimawandel“ – geführte Tour am Naturerlebnispfad (Treffpunkt Wanderparkplatz Hölle, Dauer ca. 2 Stunden)

13 Uhr – Peter Wiede erzählt über die Quellen und das Wasser im Höllental (Treffpunkt Quellenhäuschen Hölle)

14 Uhr – „Tiere und Pflanzen im Höllental“ – geführte Tour (Treffpunkt Teufelssteg, Dauer ca. eine Stunde)

Sonntag, 28. August

13 Uhr – Peter Wiede erzählt über die Quellen und das Wasser im Höllental (Treffpunkt Quellenhäuschen Hölle)

14 Uhr – „Von der Eiszeit bis zum Klimawandel“ – geführte Tour am Naturerlebnispfad (Treffpunkt Wanderparkplatz Hölle, Dauer ca. 2 Stunden)

Anmeldung für die Führungen unter: vielfalt@buendnis-hoellental.de