Gefrees: Bürgermeister unterschreibt Gas-Konzessionsvertrag

Die Gasversorgung in Gefrees ist auch in Zukunft gewährleistet. Die Stadt hat einen Konzessionsvertrag mit der Licht- und Kraftwerke GmbH aus Helmbrechts abgeschlossen. Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, hat sie das Auslaufen des Vertrags zum Jahresende ausgeschrieben. Die LuK hatte sich als einziger Anbieter beworben. Jetzt im September haben beide Parteien den entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

Die LuK hat in den letzten Jahren viel in Gefrees investiert. Vor zwei Jahren hat sie den Ortsteil Grünstein mit Erdgas erschlossen und auch dieses Jahr sind Netzerweiterungen geplant. Die Stadt Gefrees und der Ortsteil Streitau wurden schon vor fast 40 Jahren an das Ferngasleitungsnetz angeschlossen. Das war ein wichtiger Meilenstein, um auch andere Orte in der Euroherz-Region wie Stammbach, Bischofsgrün und Weißenstadt mit Erdgas erschließen zu können.