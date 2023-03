Aus vielen Innenstädten ist die Straßenbahn bereits verschwunden. In der Euroherz-Region fährt sie noch in Plauen. Aber auch die muss sich fit für die Zukunft machen. Schon bald bekommt die Plauener Straßenbahn vier neue Elektrobusse. Diese Busse fördert der Bund mit fast 1,3 Millionen Euro. Das teilt die vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas mit. Ende 2025 sollen die Busse voraussichtlich in Betrieb gehen.