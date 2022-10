Geflügelpest-Prävention: Neue Allgemeinverfügung auch in Hochfranken

Die Geflügelpest hat nun auch in Deutschland ein Ausmaß erreicht, das bisher noch nie dagewesen ist. Zum Schutz vor der Krankheit tritt heute auch in Hochfranken eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Vorsicht ist vor allem beim Handel mit Lebendgeflügel aus Norddeutschland geboten. Durch den Handel mit Geflügel in Gefangenschaft breitet sich die Geflügelpest momentan auch in Richtung Süddeutschland aus. Die Allgemeinverfügung sieht vor, dass die Tiere nur noch dann in den Verkauf gehen dürfen, wenn sie maximal vier Tage vor der Abgabe negativ auf das Virus getestet sind. Auch auf bereits genehmigten Geflügel-Ausstellungen darf demnach kein Geflügel landen. Ziel ist es, eine Einschleppung der Geflügelpest nach Bayern zu verhindern.