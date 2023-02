Geflügelpest: Geflügelmärkte sind im Vogtlandkreis weiterhin eingeschränkt

Die Geflügelpest ist mittlerweile auch in der Euroherz-Region angekommen. Fälle wurden in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth nachgewiesen. Auch im Vogtlandkreis ist man daher vorsichtig. Wie das Veterinäramt mitteilt, gelten bei Geflügelmärkten weiterhin Einschränkungen. Geflügel darf bei solchen Märkten nicht angeboten werden. Tauben und Ziervögel sind hingegen gestattet. Das gilt vor allem für den Rosenmontagsmarkt in Mühltroff. Der Grund: Bei Märkten können der teilnehmende Personenkreis und das Einzugsgebiet nicht kalkuliert werden. Das erhöht wiederum das Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest.