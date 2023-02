Geflügelpest: Erster Fall im Landkreis Wunsiedel nachgewiesen

Die Sorge vor der Geflügelpest beschäftigt die Region schon länger. Anfang Januar hat’s den ersten Fall im Landkreis Tirschenreuth gegeben. Jetzt ist die Geflügelpest auch im Landkreis Wunsiedel angekommen. Wie das Landratsamt mitteilt ist die Krankheit in einem Hobbygeflügelbestand nachgewiesen worden. Weil es sich um einen Hobbybestand mit weniger als 50 Tiere handelt, muss das Wunsiedler Landratsamt keine Schutz- und Überwachungszone einrichten. Trotzdem müssen Geflügelhalter in den betroffenen Gemeinden ihre Tiere im Stall behalten. Das Landratsamt will in kürze ein entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlichen. Das Landratsamt weist auch nochmal darauf hin: Fasst keine toten oder offensichtlich kranken Wildvögel an oder kommt ihnen zu Nahe.