Geflüchtete Ponys halten Zugverkehr in Oberbayern auf

Markt Schwaben (dpa/lby) – Drei geflüchtete Ponys haben in Oberbayern den Zugverkehr aufgehalten. Die Islandponys waren von einem Hof bei Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) ausgebrochen und hielten sich im Bereich des nahen Gleises auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Zugführer eines Regionalzuges bremste am Donnerstag auf freier Strecke und verständigte die Polizei, als er die Ponys sah. Die Polizei sperrte die Strecke und versuchte die Ponys nach eigenen Angaben vom Gleis zu bewegen. Zwei der störrischen Ponys holte letztlich die Besitzerin vom Gleis. Nach mehr als zwei Stunden wurde die Strecke wieder für Züge freigegeben.

