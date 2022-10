Geflüchtete aus Syrien & Georgien: Unterbringung in Münchberger Turnhalle

Das Ankerzentrum in Bamberg ist ein zentraler Anlaufpunkt für Geflüchtete, die zu uns nach Oberfranken kommen. Wie ihr bei Radio Euroherz schon gehört habt, stößt das Ankerzentrum aber allmählich an seine Kapazitätsgrenzen. Deswegen sollen die oberfränkischen Landkreise nun Menschen von dort aufnehmen. Der Landkreis Hof hat dafür in der vergangenen Woche die Turnhalle der Berufsschule in Münchberg vorbereitet. Heute (12.10.) treffen die ersten Menschen aus Bamberg in der Region ein.

Insgesamt 40 Personen aus dem Ankerzentrum in Bamberg kommen vorerst in der Münchberger Turnhalle unter. Bei ihnen handelt es sich überwiegend um Flüchtlinge aus Syrien und Georgien. Um die Turnhalle als Notunterkunft vorzubereiten, hat der Landkreis Hof unter anderem einen temporären Boden verlegt sowie Betten und Handtücher in die Halle gebracht. Außerdem hat das Landratsamt externe Dienste beauftragt, die sich um die Reinigung, Sicherheit und Verpflegung kümmern sollen. Der Landkreis Hof sucht aber auch weiterhin nach einer Alternativ-Notunterkunft, damit die Turnhalle möglichst schnell wieder für die eigentliche Nutzung zur Verfügung steht.

Foto: Symbolbild