Geflüchtete aus der Ukraine: Landkreis Hof zieht Bilanz

Der Krieg in der Ukraine geht unvermittelt weiter. Das heißt auch, dass immer noch Menschen aus dem Krisengebiet flüchten. Das Landratsamt Hof hat nun wieder Bilanz gezogen. Bisher halten sich rund 780 ukrainische Bürger im Landkreis Hof auf. Dabei handelt es sich überwiegend um Frauen und Kinder. Wie die Behörde mitteilt, wurde sogar schon ein ukrainisches Baby in Hof geboren. Zwei Drittel der Geflüchteten sind privat untergekommen. Die restlichen haben anderweitig Unterschlupf gefunden. Der Landkreis Hof selbst bietet rund 230 Unterbringungsplätze an. Längerfristige Wohnmöglichkeiten finden die Flüchtlinge zum Beispiel über das Online-Wohnraumportal des Landkreises oder die Integreat-App.

(Symbolbild)