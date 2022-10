Geflüchtete & Asylbewerber in Oberfranken: Landkreise Hof & Wunsiedel bereiten Unterbringung vor

In Turnhallen, Jugendherbergen oder Privatwohnungen – In den vergangenen Monaten sind viele Menschen aus der Ukraine in Einrichtungen in der Euroherz-Region untergekommen. Nun sind die Landkreise und Kommunen wieder gefragt: Um das Ankerzentrum in Bamberg zu entlasten, sollen die Geflüchteten jetzt auf den Regierungsbezirk Oberfranken aufgeteilt werden. Der Landkreis Wunsiedel sucht dafür bereits seit einiger Zeit nach geeigneten Unterkünften. Anke Rieß-Fähnrich vom Wunsiedler Landratsamt:

Auch im Hofer Land haben die Vorbereitungen bereits begonnen. Hier richtet das Landratsamt aktuell die Turnhalle der Berufsschule in Münchberg für die Geflüchteten aus Bamberg ein.

Foto: So sieht eine Notunterkunft für Geflüchtete in Deutschland aus.