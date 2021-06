In letzter Zeit werden immer häufiger Flugzeugabstürze gemeldet. In der vergangenen Woche ist ein Motorsegler zum Beispiel im Landkreis Tirschenreuth abgestürzt. Heute ist es in Gebersreuth, einem Ortsteil der Stadt Gefell im Saale-Orla-Kreis passiert. Am frühen Nachmittag ist ein Kleinflugzeug mit einem Windrad kollidiert. Dabei ist ein Trümmerfeld an der Unfallstelle entstanden. Genauere Aussagen über Verletzte gibt es bisher nicht. Die Polizei Saalfeld will nachberichten.