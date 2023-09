Gefahrensituation auf der A9: Fahrgast schlägt Taxifahrer

Während der Fahrt hat ein 49-jähriger Mann am Samstag einen Taxifahrer angegriffen. Der Mann wollte von Hof aus nach Hause gefahren werden. Auf der Autobahn schlug der Fahrgast plötzlich dem Taxifahrer die Faust ins Gesicht. Der Taxifahrer kam von der Fahrspur ab, konnte seinen Wagen aber wieder unter Kontrolle bringen und rief die Polizei. Als die an dem Taxi eintraf, war der Fahrgast auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Als die Beamten ihn weckten, war der 49-Jährige so aggressiv, dass er in die Ausnüchterungszelle gebracht wurde. Er bekommt Anzeigen wegen Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.