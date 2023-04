Gefahr von Atommüll: Filmvorführung im Central-Kino in Hof

Mitte April wurden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen. Diese Form der Energiegewinnung war unter anderem umstritten, weil es bereits zwei Mal zu schwerwiegenden Reaktorunfällen gekommen ist. Heute vor genau 37 Jahren ist das Atomkraftwerk Tschernobyl explodiert. Die katholische Bildungsstätte Hohenberg lädt am Abend daher ins Central-Kino in Hof ein. Dort wird der Film „Die Wolke“ gezeigt. Er beschäftigt sich mit einem ähnlichen Szenario, das sich aber in Franken ereignet hat. Mit der Vorführung will die Bildungsstätte auch darauf aufmerksam machen, dass der übriggebliebene Atommüll dringend in einem passenden Endlager verstaut werden muss.