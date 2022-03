Gefahr von Menschenhandel: KARO e.V. bietet Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Durchs Internet geistern immer wieder Meldungen, wonach angeblich auch Menschenhändler an den Grenzen zur Ukraine auf geflüchtete Frauen und Kinder warten und deren Lage ausnutzen wollen. Auch der KARO e.V. in Plauen ist alarmiert. Der Verein setzt sich gegen Gewalt, sexuelle Ausbeutung und Zwangsprostitution von Frauen und Kindern ein. Er stehe im engen Kontakt mit den Behörden vor Ort und bietet bei Bedarf Hilfe, Beratung und Unterkunft an, schreibt der KARO e.V. bei Facebook. Zudem unterstütze er die Hilfsaktion des Plauener Vereins Colorido und hat ein eigenes Spendenkonto für die Arbeit mit Frauen aus der Ukraine eingerichtet. Details dazu findet ihr in unseren Highlights

Das sächsische Kultusministerium hat unterdessen mitgeteilt, dass Kinder aus der Ukraine an Schulen und Kitas willkommen sind. In den Schulen setzt Sachsen dabei auf sogenannte Vorbereitungsklassen, damit die Kinder schrittweise deutsch lernen können und integriert werden. Außerdem will man in Sachsen mehr Lehrer und Schulassistenten einsetzen, die ukrainisch sprechen können.