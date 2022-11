Gefäßtag bei den Kliniken Hochfranken: Experten-Vorträge in Helmbrechts

Zwischen drei und zehn Prozent der Menschen in Deutschland leiden unter Gefäßkrankheiten wie zum Beispiel Schlagadererkrankungen an den Beinen. Um die Erkrankungen richtig behandeln zu können ist es wichtig, sie frühzeitig zu erkennen. Um auf das Thema Aufmerksam zu machen ruft die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin jedes Jahr zu einem Aktionstag auf. Heuer beteiligen sich auch die Kliniken Hochfranken an dem „Gefäßtag“. Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es deswegen heute (SA) verschiedene Vorträge in der Villa Weiss in Helmbrechts. Experten aus den Kliniken in Naila und Münchberg informieren zum Beispiel über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Gefäßerkrankungen. Außerdem geht’s darum, was ihr tun könnt um solchen Erkrankungen vorzubeugen. Wer teilnehmen will muss sich vorab im Sekretariat der Allgemein- Viszeral- und Gefäßchirurgie der Klinik Münchberg anmelden.

Per Mail unter: chirurgie.sekretariat.mueb@kliniken-hochfranken.de oder telefonisch unter: 09251 872 224.