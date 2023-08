Gefälschte Biermarken auf dem Hofer Volksfest: Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Mehrere Wohnmobile aufgebrochen: Diebstahl in Hof

Heute geht’s los mit dem Hofer Volksfest. Wenn ihr euch die Parkplatzsuche sparen oder doch ein bisschen was trinken wollt, könnt (…)

Lange haben die Hofer darauf hingefiebert: Das Hofer Volksfest startet am Abend; zehn Tage lang könnt ihr auf dem Festplatz rund um die (…)

Das Festzelt steht, jetzt werden noch die Biertische und die Bühnentechnik aufgebaut: Auf dem Festplatz an der Freiheitshalle laufen (…)

Volksfeststart in Hof: Letzte Vorbereitungen laufen

In wenigen Tagen steht das größte Fest der Region an: Am Freitag startet das Hofer Volksfest. Los geht’s um 17 Uhr vor dem (…)