Gefälschte Biermarken am Hofer Volksfest: Festwirt äußert sich

Bevor das Hofer Volksfest am Sonntag zu Ende geht, fließen in den nächsten Tagen nochmal viele Liter Bier. Das Bier auf dem Volksfest beschäftigt aktuell auch die Kripo Hof. Konkret geht’s um gefälschte Biermarken, die in Umlauf gekommen sein sollen. Gegenüber Radio Euroherz bezieht jetzt auch Festwirt Josef Ebnet Stellung dazu:

Die Besucher seien aber nicht zu Schaden gekommen, heißt es von den Festwirten. Ob das stimmt, prüft jetzt die Hofer Kriminalpolizei. Die Staatsanwaltschaft Hof bestätigt, dass aktuell ein Strafverfahren läuft. Es geht um den Verdacht des Betruges und der Urkundenfälschung. Die Polizei habe wohl auch schon eine Person als Beschuldigten ermittelt.