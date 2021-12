Gefährdete Maus: Seltener Gartenschläfer nur noch in der Region vorhanden

In der Region gibt es viele seltene Tiere. Zum Beispiel das Auerhuhn. Vor kurzem sind auch zwei Luchse gemeinsam im Fichtelgebirge umhergezogen.

Auch der Gartenschläfer zählt zu einem der seltensten Säugetiere in Bayern und könnte schon bald ganz verschwunden sein, teilt der Bund Naturschutz mit. Der Gartenschläfer ist die Schlafmaus mit der Zorro-Maske. An der auffälligen Färbung im Augenbereich kann man ihr gut erkennen, wenn man denn überhaupt einen sieht. Drei Jahre lang haben die Naturschützer nach ihm gesucht und festgestellt, dass er sich weiter auf dem Rückzug befindet. Dabei kommt die Tierart am häufigsten noch in der Region vor. Die meisten Meldungen sind aus dem Frankenwald und den Hochlagen des Fichtelgebirges eingegangen.