Gedenktag: Region erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Einigen von euch ist es bestimmt aufgefallen: An Dienstgebäuden wehen heute die Flaggen auf Halbmast. Grund ist der heutige Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Vor 78 Jahren haben sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau befreit.

1996 hat schließlich der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als Gedenktag bestimmt. Auch die Stadt Plauen erinnert an die damaligen Ereignisse. Die Bürgermeister Tobias Kämpf und Kerstin Wolf legen dazu um 15 Uhr einen Kranz auf dem Hauptfriedhof nieder. Um 19 Uhr 30 gibt es außerdem im Vogtlandtheater eine Lesung aus dem Buch „Auschwitz, meine Liebe“.