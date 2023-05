Gedenktafel in Plauen beschmiert: Stadt sucht nach Lösungen

Erst in dieser Woche haben wir den Jahrestag gefeiert, der an das Ende des zweiten Weltkriegs erinnert. In Plauen ist nun eine Gedenktafel am Oberen Bahnhof beschmiert worden. Die Tafel ist Paul Dittmann gewidmet. Er hatte in den 1930er-Jahren Vogtländern zur Flucht verholfen, die von den Nazis verfolgt wurden. Bei der Tafelaufschrift „Nie wieder Faschismus“ wurde das Wort „Nie“ übermalt. Die Stadt Plauen hat sich bereits um die Reinigung der Tafel gekümmert. Aktuell prüft die Stadt, wie die Gedenktafel künftig vor solchen Angriffen geschützt werden kann. Dazu hat sie sich an die Bahn gewandt. Das Gebäude, an dem die Tafel angebracht ist, gehört nämlich nicht der Stadt.